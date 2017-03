Defoe hofft auf Nationalmannschaftscomeback

Sonntag, 05.03.2017

Vor dem Duell seiner Black Cats mit Manchester City am Sonntag sagte Defoe bei Sky Sports: "Ich habe schon das Gefühl, dass ich es bereits in der vergangenen Saison verdient gehabt hätte, dabei zu sein. Es geht um Leistungen und um Zahlen - darum, wer die Tore schießt. Ich war zehn Jahre bei der Nationalmannschaft. Meistens habe ich in dieser Zeit für Tottenham Tore erzielt. Manchmal war ich sogar dabei, wenn ich im Verein nicht gespielt habe."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Er führte weiter aus: "Ich weiß es also nicht. Ich bin ein positiver Mensch und es gibt Zeiten, da fragt man sich: 'Wird es wirklich nochmal passieren?' Ich kann nur weiter gut spielen. Ich lese in der Presse und bei Social Media viele nette Dinge. Es ist doch schön, wenn die Leute mich gerne wieder in der Mannschaft hätten."

Defoe erzielte in 55 Einsätzen für die Three Lions 19 Tore. Zuletzt spielte er 2013 für England und schnürte beim 8:0 gegen San Marino einen Doppelpack. Er betonte aber, dass er sich nicht weiter ins Gespräch bringen wolle: "Am Ende des Tages liegt es am Trainer. Wir werden also sehen."

Jermain Defoe im Steckbrief