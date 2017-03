Bale: PL macht Engländer schwach

Dienstag, 07.03.2017

Die Tottenham Hotspur schieden in der Gruppenphase aus, Arsenal und Leicester verloren ihre Hinspiele im Achtelfinale der Champions League. Wiedermal steht den Engländern - abgesehen von Manchester City - eine schwere Periode international bevor.

Gareth Bale hat die Premier League vor seinem Wechsel nach Spanien erlebt und nennt sie als Grund für die Erfolgslosigkeit: "In der Liga musst du über 90 Minuten bei 100 Prozent sein, sonst verlierst du." Das stünde im krassen Gegensatz zu Spanien, Italien oder Deutschland.

Bale weiter: "In Spanien kannst du zur Hälfte gegen den Tabellenletzten vorne liegen und deinen Fuß vom Gas nehmen. Du kannst Spieler schonen oder Spieler auswechseln. Wenn du es nur für 45 Minuten versuchst, gewinnst du kein Spiel in der Premier League."

Das Finale der Champions League findet in seiner Geburtsstadt Cardiff statt. Auch deshalb gefällt Bale der Vorteil Madrids. Obendrein führt er die Winterpause an: "In England spielt man fünf Spiele und wir spielen kein einziges. Das brennt dich aus."

Gareth Bale im Steckbrief