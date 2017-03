Klopp: "Arbeiten schon an Transfers"

Samstag, 04.03.2017

"Wir müssen noch immer die richtigen Transfers tätigen, aber wir werden neue Spieler holen müssen. Wenn wir gut spielen, dann fragt keiner nach neuen Spielern. Wenn wir schlecht spielen, dann schon", so der 49-Jährige. "In genau dieser Situation stecken wir gerade und wir arbeiten schon an den Transfers. Wir werden im Sommer Geld in die Hand nehmen", kündigte Klopp an.

Geld alleine sei jedoch nicht bei jedem Spieler der ausschlaggebende Punkt: "Ginge es nur um das Geld, dann könnten wir uns jeden Spieler holen, den wir wollen. Aber bei absoluten Top-Spielern kann es sein, dass ein Verein wie Barcelona mit im Rennen ist. Manche Spieler möchten auch lieber in London oder Manchester anstatt in Liverpool leben." Dennoch werde man "wie immer ein paar neue Gesichter im Sommer sehen", versprach der ehemalige Coach des BVB.

Im Jahr 2017 konnten die Reds bisher lediglich zwei der zwölf Pflichtspiele für sich entscheiden und sie sind mittlerweile auf Platz fünf der Tabelle abgerutscht. Die Teilnahme an der Champions League ist damit gefährdet. Am Samstag gastiert der FC Arsenal zum Spitzenspiel an der Anfield Road (18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER).

