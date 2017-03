Dienstag, 14.03.2017

"Ich habe in den Zeitungen gelesen, dass es ums Geld geht, aber es geht nicht ums Geld", stellte Can klar. Englische und deutsche Medien hatten den 23-Jährigen mit einem Wechsel in Verbindung gebracht, nachdem Gespräche mit dem FC Liverpool aufgrund unterschiedlicher Gehaltsvorstellung angeblich scheiterten.

Diese Darstellung ist jedoch nicht korrekt und Gerüchte rund um Bayer Leverkusen, RB Leipzig, Hoffenheim oder Juventus Turin somit ein Produkt der Fantasie, so Can. "Es geht nicht ums Geld, sondern um die Zukunft - was passieren wird", erklärt er.

Laut eigenen Aussagen spielte Can zuletzt mit Schmerzen: "In den letzten Monaten war das Wichtigste für mich, schmerzfrei zu sein. Wir haben mehr darüber gesprochen als über den Vertrag." Der Spieler geht ins Detail: "Ich hatte die Wadenprobleme über mehrere Jahre, aber ich habe weitergemacht und gespielt."

Nun sollen die tatsächlichen Vertragsspräche folgen, nachdem Besserung eingetreten ist. Der Vertrag des Allrounders läuft im Sommer 2018 aus. Bis dahin sei noch viel Zeit. "Ich bin sehr glücklich in Liverpool und kann in der Zukunft noch viele Jahre hier spielen", so Can.

