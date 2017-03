Kante: "Nicht der beste Spieler der Liga"

Sonntag, 19.03.2017

"Meine aktuelle Form? Ich bin zwar gut drauf, fühle mich jedoch nicht so, als ob ich der beste Spieler der Premier League wäre", sagte Kante im Interview mit Telefoot, als er auf das Thema angesprochen wurde. "Es gibt sehr viele gute Spieler. Auch einige Jungs aus meiner Mannschaft verdienen diesen Titel."

Der Franzose, der beim Titel-Wunder von Leicester City in der letzten Spielzeit eine Schlüsselrolle spielte, konnte in dieser Saison für die Blues bei seinen 31 Einsätzen einen großen Beitrag zur 13-Punkte-Führung seiner Mannschaft in der Liga leisten.

N'Golo Kante im Steckbrief