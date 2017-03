De Bruyne forderte öffentliches Training

Dienstag, 14.03.2017

"Es ist wahr, dass er das der Presse sagte, ja", sagte de Bruyne im Interview mit France Football, nachdem er auf die Mourinho-Kritik angesprochen wurde. "Dass ich im Training nicht genug investierte, das war einfach zu sagen, weil es keine Zeugen gab. Die Trainings-Einheiten waren für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Aber jeder weiß, dass ich nicht so bin."

"Habe ich öffentliches Training gefordert? Ja, aber nicht ihm gegenüber", fügte der City-Star an. "Ich sage, was ich sagen will, aber natürlich mit Respekt. Aber in diesem Moment konnte ich nichts tun. Weil er dann behauptet hätte, dass ich lügen würde und das dann danach gegen mich verwendet hätte."

De Bruyne verließ Chelsea schließlich Richtung Bundesliga und schaffte anschließend nach seinem Wechsel von Wolfsburg zu Manchester City endgültig den Durchbruch zum Top-Star. In dieser Saison verbucht er bereits fünf Tore und 13 Assists.

