Zieht es Candreva zu Chelsea?

Freitag, 10.03.2017

Die Corriere dello Sport berichtet, dass die Blues ein Auge auf Candreva geworfen haben. Rund 22 Millionen Euro sollen für den Italiener fällig werden, sollte man sich ernsthaft bemühen. Der 30-Jährige soll Wunschspieler von Trainer Conte sein.

Erst im vergangenen Sommer kam Candreva von Lazio Rom nach Mailand. Chelsea soll bereits im Januar einen Anlauf gestartet haben, damals scheiterte man allerdings. Inter soll währendessen an Domenico Berardi von US Sassuolo interessiert sein und die Candreva-Ablöse so weiter investieren.

Antonio Candreva im Steckbrief