Wenger: Xhaka ist ein Opfer seines Rufs

Samstag, 18.03.2017

"Er befindet sich in einer Lage, in der ihm sein erstes Foul direkt eine Gelbe Karte einbringt", sagte Wenger der Daily Mail. "Er ist ein Opfer seines Rufs. Man sieht Fouls, die viel schlimmer sind als seine und die nicht bestraft werden. Er hat gegen Burnley eine glatte Rote Karte bekommen, weil er eine Vorgeschichte in Deutschland hatte. Ich denke er ist ein Opfer davon."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der schweizer Nationalspieler erhielt während seiner Zeit bei Borussia Mönchengladbach insgesamt sechs Platzverweise, bevor er im vergangenen Sommer für 45 Millionen Euro in die englische Hauptstadt wechselte. In England kassierte Xhaka in jedem seiner letzten fünf Einsätze eine Verwarnung.

Granit Xhaka im Steckbrief