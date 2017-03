Pulis: Wenger hat mir gesagt, er bliebe

Montag, 20.03.2017

Arsenal kassierte am Wochenende bei WBA eine 1:3-Niederlage und rutschte in der Tabelle der Premier League auf den sechsten Platz ab. Nach Wengers Zukunft gefragt, antwortete Pulis: "Ich wäre überrascht, wenn er ginge." Ein Reporter bohrte nach und wollte wissen, warum das so sei. "Weil er es mir gesagt hat", meinte Pulis.

Der Waliser machte außerdem keinen Hehl daraus, dass er Wenger trotz Arsenals aktueller Misere für einen großartigen Trainer hält. "Ich glaube, er ist der beste Manager, den Arsenal je hatte. Der Klub kann es noch immer unter die Top-4 schaffen und den FA Cup gewinnen. Das ist doch nicht ganz so schlecht, oder?"

Pulis ergänzte: "Ich denke nicht, dass Respekt jetzt zählt. Die Menschen leben für das Hier und Jetzt. Falls sie mich fragen, was Arsenal tun sollte oder nicht tun sollte, bin ich der falsche Ansprechpartner."

Wengers Vertrag bei Arsenal läuft im Sommer aus und die Spekulationen um die Zukunft des Elsässers haben längst Fahrt aufgenommen.

