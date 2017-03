Wenger: Özil leidet unter Cazorla-Ausfall

Samstag, 04.03.2017

"Er leidet sehr unter dem Fehlen von Cazorla, da dieser im Mittelfeld den Druck verringern kann", erklärte Wenger vor dem Kräftemessen mit dem FC Liverpool. Özil sei ein Spieler, der vor allem bei eigenem Ballbesitz seine Fähigkeiten auf den Rasen bringen könne, so der Gunners-Coach weiter. "Özil ist bei eigenem Ballbesitz ein absolut fabelhafter Spieler. Er hatte letztes Jahr 17 oder 18 Assists, diese Spielzeit sind es weniger."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Özils Zahlen seien speziell nach dem Ausfall Cazorlas gesunken, in dessen Zusammenhang die Gunners im Mittelfeld deutlich weniger Ballbesitz hätten verbuchen können, gab Wenger zu Protokoll.

Vor dem Duell mit den Reds nimmt Wenger allerdings alle Spieler in die Pflicht. "Ich will aber keine Debatte über einen Spieler eröffnen", führte der Franzose weiter aus. "Es liegt nicht an Özil alleine, das Spiel zu gewinnen. Wir brauchen eine starke Mannschaftsleistung."

Jetzt bei Tipico wetten - und 100€ Neukundenbonus sichern!

Cazorla musste sich im Dezember eine Operation am Knöchel unterziehen. Wann der Spanier auf das Feld zurückkehren wird, ist bislang nicht bekannt.

Mesut Özil im Steckbrief