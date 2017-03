Wegen Wenger: Arsenal-Fans mit Flugzeug-Duell

Samstag, 18.03.2017

Wenger soll nicht verlängern - diese Botschaft überbrachte am Samstag ein Flugzeug. Zu Beginn des Auswärtsspiels bei West Bromwich Albion kreiste ein Flugzeug über dem Stadion, das hinter sich ein Banner herzog. Gut lesbar stand darauf "No Contract #Wenger Out" ("Kein neuer Vertrag #Wenger raus").

Kurios: Wenig später flog ein zweites Flugzeug über das Stadion und zog ein Pro-Wenger-Banner hinter sich her. Darauf hieß es "In Arsene we trust" ("Wir vertrauen Arsene"). Nahezu die komplette erste Halbzeit war eindeutiger Flugzeug-Lärm in The Hawthorns zu vernehmen.

Bislang hat der Klub noch nicht entschieden, ob er mit dem Coach verlängern will, doch der öffentliche Druck wird immer stärker, das nicht zu tun.

