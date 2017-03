Cahill: Hazard macht den Unterschied

Dienstag, 07.03.2017

"Ich fand ihn heute fabelhaft", sagte Cahill nach dem Spiel über Hazard. "Spieler wie er sind etwas ganz Spezielles. Das sind Spieler, die dir in engen Partien die Türen öffnen. Sie versuchen aus gar nichts etwas zu erschaffen und er hat das heute sagenhaft gemacht."

"Er wurde heute zum Mann des Spiels gekürt und ich bin mir sicher, dass bereits ungefähr neun solche Auszeichnungen aus dieser Saison zuhause stehen hat", fügte der Verteidiger an. "Er ist in toller Form und das bleibt hoffentlich so. So wie der Rest der Jungs. Jeder ist gut drauf."

Eden Hazard im Steckbrief