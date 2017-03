Hazard: "Conte ist ein großartiger Trainer"

Montag, 13.03.2017

"Er ist ein fantastischer Trainer. Er hat die Stimmung in der Mannschaft verändert", sagte der Belgier dem Telegraph. "Für mich ist es ein Privileg, mit ihm zusammenzuarbeiten und ich hoffe, dass wir gemeinsam etwas erreichen können." Darüber hinaus ging er noch genauer auf die Arbeitsweise seines italienischen Trainers ein.

"Auch wenn Englisch nicht seine Hauptsprache ist, redet er viel mit den Spielern und gibt ihnen Vertrauen. Aber wenn du etwas anders machst, als er es eigentlich wollte und du machst es schlecht, dann sagt er dir das auch deutlich", so Hazard weiter.

Dennoch durchlebte der mittlerweile souveräne Tabellenführer im Laufe der Hinrunde eine Schwächephase. Als Reaktion änderte Conte das Spielsystem in ein 3-4-3. Für Hazard war dies ein wichtiger Faktor für den folgenden Umschwung. Auch die Art des Coaches komme bei den Spielern sehr gut an.

Großer Spieler, großer Trainer

"Manchmal sagt er in der Umkleide nur ein paar Sätze zu dir und du denkst dir: 'Ja, es stimmt was er sagt.' Vor dem Spiel gegen West Ham habe ich beispielsweise zwei Trainingseinheiten verpasst und er sagte zu mir: 'Okay, du hast diese Woche nicht regelmäßig trainiert, aber wenn du auf dem Spielfeld bist, will ich etwas sehen.' Ich habe getroffen, also war er glücklich", erzählte der Belgier.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Auch zu Contes aktivem Verhalten an der Seitenlinie äußerte er sich: "Als Spieler achte ich nicht so genau darauf, aber manchmal hörst du den Trainer und kannst ihn nicht sehen. Ich glaube, als mein Vater das erste Mal im Stadion war, hat er mehr auf Conte geschaut als auf das Spielfeld. Es ist bestimmt unterhaltsam, aber es spiegelt genau seine Einstellung wider. Dank dieser Leidenschaft war er ein großer Spieler und ist jetzt ein großartiger Trainer. Das ist Antonio Conte."

Eden Hazard im Steckbrief