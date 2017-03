Payet: "Ich hatte keine Freude mehr"

Freitag, 10.03.2017

Gegenüber L'Equipe haderte er vor allem mit der Spielweise bei den Hammers: "Diese defensive Ausrichtung, mit der wir in die Spiele gegangen sind, lag mir überhaupt nicht. Ich hatte bei den Spielen überhaupt keine Freude mehr."

Besonders ist ihm dabei ein glücklicher Sieg gegen Hull City in Erinnerung geblieben: "Wir haben damals mit 1:0 gegen Hull gewonnen, aber sie haben viermal das Aluminium getroffen. In der Kabine waren danach alle glücklich, doch der Mann des Spiels war an diesem Tag der Pfosten. Da wurde mir klar, dass ich mich bei West Ham nicht mehr verbessern konnte, ich brauchte eine neue Herausforderung."

In der Folge erzwang der 29-Jährige seinen Wechsel und drohte sogar damit, sich selbst zu verletzen, sollte ihm die Freigabe verweigert werden. Für knappe 30 Millionen Euro Ablöse ließen ihn die Hammers im Winter nach Marseille ziehen.

