Klarheit um Sturridge-Zukunft am Saisonende

Mittwoch, 01.03.2017

"Ich habe keine Ahnung was diesen Sommer passiert", sagte Klopp laut mehreren englischen Zeitungen. "Wir müssen ihn so gut wie möglich in Form bringen und dann diese Saison so erfolgreich wie es geht beenden. Dann kann man Entscheidungen treffen und über Daniel oder irgendeinen anderen Spieler sprechen."

Daniel Sturridge konnte in dieser Saison nur zwei Ligatore in 14 Partien erzielen. Lediglich im EFL-Cup konnte er überzeugen und markierte vier Treffer in vier Spielen.

Daniel Sturridge im Steckbrief