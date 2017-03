Conte über Terry-Zukunft: "Weiß nichts darüber"

Freitag, 10.03.2017

"Ich hoffe nicht - ich weiß nichts darüber", sagte Conte als er auf die Zukunft seines Spielführers angesprochen wurde. "Ich mag es lieber wenn meine Situation oder die Situation meiner Spieler am Ende der Saison besprochen wird. Dann ist die richtige Zeit dafür."

"John macht einen tollen Job diese Saison. Auf und neben dem Platz", fügte der Italiener an. "Er ist sehr wichtig für mich, denn er ist der Kapitän. Er arbeitet gut auf dem Platz und hilft mir in der Kabine, die richtige Message an die Spieler zu vermitteln."

Terry wurde aufgrund seiner wenigen Einsätze unter dem Erfolgs-Coach häufiger mit Wechselgedanken konfrontiert. Zuletzt wurde im Januar über einen Transfer nach China spekuliert.

John Terry im Steckbreif