Conte: Mache mir keine Sorgen um Hazard

Freitag, 17.03.2017

"Ich weiß, dass es im Fußball oft Situationen gibt, in denen man Teams begegnet, die nicht unbedingt schönen Fußball spielen wollen", erklärte der italienische Coach auf einer Pressekonferenz am Freitag.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Eden spielt einen tollen Fußball und zeigt in jedem Spiel fantastischen Charakter. Er ist sehr schwierig zu stoppen, was dazu führt, dass viele Spieler zu unfairen Mitteln greifen. Dennoch bin ich darüber nicht beunruhigt, weil Eden physisch sehr stark ist und bereits bewiesen hat, dass er in dieser Liga spielen kann."

"Es kann während einem Spiel eben passieren, dass man getreten wird. Das ist normal", fügte Conte an. "Deshalb muss der Schiedsrichter immer aufmerksam sein und versuchen die Regeln zu respektieren."

Hazard hat einen großen Anteil am aktuellen Erfolg des FC Chelsea. Der belgische Nationalspieler konnte in der laufenden Premier-League-Saison bereits elf Treffer und vier Vorlagen verbuchen.

Eden Hazard im Steckbrief