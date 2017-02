Toure: "Sie müssen hart arbeiten"

Sonntag, 12.02.2017

"Die neuen Jungs haben großes Potenzial", sagte Toure dem Daily Mirror.

"Sane war unglaublich, Raheem (Sterling, Anm. d. Red.) war immer sehr gut und wir sehen gerade, was Jesus kann. Aber manchmal, wenn man jung ist, fängt man an zu denken, dass es im Fußball leicht sei. Aber sie müssen weiterhin hart arbeiten und sich die ganze Zeit verbessern. Denn der Moment, in dem du denkst, dass du angekommen bist, kann auch der Moment sein, in dem du anfängst zu verlieren."

Jesus und Sane harmonierten zuletzt prächtig.

Während der Ex-Schalker Sane nach holprigem Start in England drei Tore in seinen letzten fünf Einsätzen erzielte, markierte Neuzugang Gabriel Jesus seit seiner Ankunft im Januar gar in vier Spielen drei Tore und verdrängte damit sogar Starstürmer Sergio Agüero aus der Startelf.

