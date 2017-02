Southampton-Boss: Virgil van Dijk bleibt

Dienstag, 28.02.2017

"Wir kommen gerade erst aus dem Januar-Transferfenster und möchten unser Mannschaft zusammenhalten und darauf aufbauen", sagte Krueger im Interview mit talkSport. "Virgil fühlt sich uns seit einer langen Zeit sehr verbunden und das wird auch in Zukunft so sein. Er ist unser Kapitän und ich sehen ihn in nichts anderem als roten und weißen Streifen."

Van Dijk wurde nach einer starken bisherigen Saison unter anderem mit Manchester City und dem FC Liverpool in Verbindung gebracht. Southampton hat in der Vergangenheit stets Leistungsträger, wie Luke Shaw, Adam Lallana oder Sadio Mane für viel Geld ziehen lassen. Krueger hofft, diese Entwicklung zu unterbrechen: "Wir wollen nicht machen, was wir die letzten drei Sommer gemacht haben."

