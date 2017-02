Ronaldinho: Gabriel Jesus kann Messi ablösen

Montag, 13.02.2017

"Mit Gabriel Jesus hat Manchester City einen ganz besonderen Spieler. Vielleicht wird er künftig der beste Spieler der Welt", sagte Ronaldinho dem Mirror. Eigentlich hatte der 36-Jährige einen anderen Mann vom Zuckerhut auf dem Zettel, wie er erklärte: "Momentan ist Messi der Beste. Ich habe immer gesagt, dass ich glaube, dass es eines Tages Neymar sein wird."

Jesus imponiert Ronaldinho, der 2006 mit dem FC Barcelona die Champions League gewann, jedoch offenbar noch ein bisschen mehr. "Er ist erst 19, zukünftig kann es Gabriel Jesus sein. Er hat alle Anlagen, um es wahrzumachen."

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Jesus, der bisher sechs Länderspiele (fünf Tore) für Brasilien absolviert hat, war Anfang Januar für 32 Millionen Euro von Palmeiras zu den Citizens gestoßen. Am vergangenen Spieltag hatte er per Doppelpack den 2:1-Sieg über Swansea sicher gestellt, am Montagabend (21 Uhr im Liveticker) trifft er mit den Skyblues auf Bournemouth.

Gabriel Jesus im Steckbrief