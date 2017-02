Lindelöf: Vorvertrag mit ManUnited?

Freitag, 17.02.2017

Neben ManUnited sollen auch Paris Saint-Germain und der AS Rom an Victor Lindelöf interessiert gewesen sein, so Calciomercato. Der schwedische Innenverteidiger hat nun aber wohl einen Vorvertrag beim Klub aus der Premier Leauge unterzeichnet.

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 22-Jährige dürfte somit im kommenden Sommer ins Old Trafford wechseln und dort die Mannschaft von Jose Mourinho verstärken. Mit SL Benfica trifft er derzeit im Achtelfinale der Champions League auf Borussia Dortmund. Die Red Devils spielen noch in der Europa League.

Alles zu Manchester United