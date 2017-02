Keanes Kritik an Pogba nach Bruderduell

Freitag, 17.02.2017

"Der Junge, Pogba, ist ein Freigeist", sagte Keane nach dem Spiel zu ITV. "Aber ich finde er hat es ein wenig übertrieben heute Nacht. Er und sein Bruder haben heute mehr gesprochen als ich mit allen meinen Brüdern in den letzten fünf Jahren."

"Ich glaube, als das Spiel anfing waren beide konzentriert", fügte der ehemalige Mittelfeldspieler an. "Aber all er Nonsens vor dem Spiel und danach - das ist wohl der moderne Spieler, denke ich."

Die Pogba-Brüder traten das erste Mal in einem Profispiel gegeneinander an, was sie mit ihrer Familie breit auf ihren Social-Media-Kanälen zelebrierten.

