Raiola: Zlatan wäre auf dem Mars erfolgreich

Montag, 27.02.2017

"Er hat schon viel gewonnen, aber der Liga-Pokal war auch für mich besonders, weil die Premier League vor seiner Ankunft in Manchester nicht an ihn geglaubt hat", sagte Raiola talkSPORT. "Ich hatte nie Zweifel an ihm, aber viele Leute in der Premier League hatten welche. Ich glaube aber nicht, dass noch irgendeine Person, die bei Verstand ist, Zweifel hat."

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

"Ich weiß nicht, ob sie an seiner Schnelligkeit oder seiner Qualität Zweifel hatten. Diese Frage müssen andere Leute beantworten. Ich hatte nie Zweifel", fügte der Berater hinzu. "Er ist der einzige Spieler auf der Welt, der auch auf dem Mond oder Mars erfolgreich sein kann", ergänzte Raiola.

Alles zu Manchester United