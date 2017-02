Zouma: Zukunftsentscheidung im Sommer

Freitag, 10.02.2017

Höchste Priorität genießt für ihn jedoch zunächst der Erfolg der Mannschaft: "Es ist das Team, was zählt. Wir wollen Meister werden!"

Dennoch macht sich der Innenverteidiger Gedanken über seine Zukunft: "Für den Moment bin ich glücklich, wenn das Team gewinnt. Allerdings werde ich wieder regelmäßig spielen müssen, wenn ich mein volles Potenzial ausschöpfen und zurück in die Nationalmannschaft kommen will."

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der 22-Jährige wechselte im Sommer 2014 vom AS Saint Etienne zum FC Chelsea. Vor seiner schweren Kreuzbandverletzung gehörte er zu den Leistungsträgern bei den Blues. Für die Londoner lief er bisher 61-Mal auf, wobei ihm vier Treffer gelangen. Sein Debüt in der französischen Nationalmannschaft gab er im März 2015. Eine Teilnahme an der Europameisterschaft 2016 im eigenen Land war ihm aufgrund seiner Verletzung nicht vergönnt.

Alles zum FC Chelsea