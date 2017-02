Fans: Protestaktion für Sanchez-Wechsel

Freitag, 17.02.2017

Via Facebook gab ein Zusammenschluss vieler Fans bekannt: "Wir Chilenen haben keine Lust mehr darauf, einem unserer größten Stars dabei zuzusehen, wie er seine Mannschaft durchschleppt. Wir wollen weder, dass er zu Real Madrid wechselt, noch dass er zum FC Barcelona zurückgeht. Es ist uns vollkommen egal, wohin er wechselt. Wir wollen nur, dass die zehn Mitspieler mit ihm zusammen kämpfen! Er verdient es nicht, das immer allein tun zu müssen."

Der Protest, welchem sich bereits tausende Unterstützer angeschlossen haben, soll am 1.März stattfinden. Alexis Sanchez wechselte im Sommer 2014 vom FC Barcelona in die englische Hauptstadt. Große Erfolge blieben bisher allerdings aus. Lediglich den FA Cup und den englischen Superpokal konnte der 28-Jährige mit den Gunners gewinnen.

In der laufenden Saison steht Arsenal aktuell nur auf Platz vier, nach der bitteren 1:5-Pleite in München ist auch das Weiterkommen in der Champions League in weite Ferne gerückt. Vom FC Arsenal wurde dem Stürmer nun ein Kurzurlaub gewährt.

Diesen nutzte er für eine Auszeit in Italien, was die Gerüchteküche weiter befeuert. Angeblich soll der Toptorschütze der Gunners mit einem Wechsel in die Serie A zu Inter Mailand liebäugeln.

