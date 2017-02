CFC gewinnt Derby - was machen die Verfolger?

Samstag, 04.02.2017

FC Chelsea - FC Arsenal3:1 (1:0)

Tore: 1:0 Alonso (13.), 2:0 Hazard (53.), 3:0 Fabregas (85.), 3:1 Giroud (90.+1)

Hier geht's zur Analyse

Chelsea besiegte Arsenal auch in der Höhe völlig verdient mit 3:1. Die Blues überzeugten mit einem klaren Plan, zielstrebigen Offensivaktionen und einer sicheren Defensive. Arsenal mangelte es an Kreativität und Durchschlagskraft.

Mit seinem beeindruckenden Sololauf und folgenden Treffer zum zwischenzeitlichen 2:0 sorgte Hazard für das Highlight des Spiels. Ansonsten präsentierte sich der Belgier stets anspielbereit, spielfreudig und kreativ. Hazard bestritt unzählige Zweikämpfe und gewann knapp drei Viertel dieser.

Verlor Chelsea den Ball, versuchten die Blues umgehend, die Kugel in der gegnerischen Hälfte zurückzugewinnen. Schaffte es Arsenal, den Ball in den eigenen Reihen zu halten und ein souveränes Aufbauspiel zu starten, zogen sich die Blues zurück. Mit einer Fünfer- und eine Viererkette davor hinderte Chelsea Arsenal dann daran, in den Strafraum einzudringen.

Arsenal Offensivspiel war über weite Strecken von Ideenlosigkeit geprägt. Sanchez zeigte sich zwar umtriebig aber auch glücklos, von Özil gingen kaum Impulse aus. Arsenal hatte zwar mit zunehmender Spieldauer mehr Ballbesitz, nutzte diesen aber nicht zu zielstrebigen Aktionen.

Nach Chelseas frühem Führungstreffer musste Arsenal etwas aufrücken, weshalb Löcher in der Defensivabteilung entstanden und sich den Blues somit Konterchancen boten. Diese spielten sie aber bis zum Treffer zum 2:0 nicht konsequent genug zu Ende. Sonst wäre die Partie bereits noch früher entschieden gewesen.

Crystal Palace - AFC Sunderland (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER)

FC Everton - AFC Bournemouth (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER)

Hull City - FC Liverpool (Sa., 16 Uhr im live auf DAZN und im LIVETICKER)

Klopp in der Krise. Auch wenn das 1:1 gegen Chelsea durchaus als Erfolg gewertet werden kann, läuft es bei den Reds derzeit mal so gar nicht. Von den letzten neun Pflichtspielen wurde nur ein einziges gewonnen, in diesen Zeitraum schied man zudem sowohl im FA Cup als auch im EFL Cup aus. In der Liga ist Pool nur noch Vierter.

Beim Tabellenvorletzten aus Hull muss daher dringend ein Erfolgserlebnis her, um die angespannte Stimmung zu beruhigen. Noch kritischer geht es beim Gegner zu. Die Tigers befinden sich in akuter Abstiegsgefahr und schlugen deshalb im Winter auf dem Transfermarkt in großem Stil zu. Kamil Grosicki, Markus Henriksen, Lazar Markovic, Andrea Ranocchia, Alfred N'Diaye, Oumar Niasse, Omar Elabdellaoui und Evandro wurden verpflichtet. Trainer Marco Silva, seit Anfang Januar im Amt, scheint die Neuen schnell integrieren zu können. Das 0:0 bei ManUnited ist ein echter Achtungserfolg. Das 2:1 fünf Tage zuvor ebenfalls gegen die Red Devils, dieses Mal im Pokal, erst recht.

FC Southampton - West Ham United (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER)

FC Watford - FC Burnley (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER)

West Bromwich Albion - Stoke City (Sa., 16 Uhr im LIVETICKER)

Tottenham Hotspur - FC Middlesbrough (Sa., 18.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Bei den Spurs läuft es auch 2016/17 wie am Schnürchen. Auch wenn man die letzten beiden Spiele jeweils nur unentschieden spielte, ist man durch die Arsenal-Niederlage nun Zweiter und baute die Serie der ungeschlagenen Premier-League-Spiele in Folge auf acht aus. Zudem erreichte man in beiden Pokalwettbewerben die nächste Runde.

Vor heimischer Kulisse empfängt das Team von Mauricio Pochettino nun Aufsteiger Middlesbrough. Die Minimalisten von Aitor Karanka, die die sechstbeste Defensive der Liga stellen, sind seit sechs Ligaspielen ohne Sieg und der erste Abstiegsplatz ist nur noch drei Punkte entfernt. Der Schuh drückt ganz klar in der Offensive. Kein Team hat weniger Tore erzielt als Boro (19). Dass die Spurs von den letzten 27 Spielen gegen Liganeulinge 25 gewinnen konnten, macht die Fahrt in die Hauptstadt nicht leichter.

Manchester City - Swansea City (So., 14.30 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Paul Clement, Carlo Ancelottis einstiger Co-Trainer trat sein Amt bei den Walisern an, um den Abstieg zu vermeiden und feierte zuletzt zwei Siege in Folge - und das gegen Liverpool und Southampton. Für über 14 Millionen Euro verstärkten die Schwäne zudem den Kader noch einmal, schon bei Manchester City könnte etwa Neuzugang Luciano Narsingh in der Startelf stehen.

Nach der 0:4-Klatsche und dem 2:2 gegen die Spurs war bei Gegner City indes zuletzt ein Abwärtstrend zu erkennen. Am Mittwochabend meldeten sich die Skyblues dann gegen West Ham eindrucksvoll zurück und ließen den Hammers beim 4:0 keine Chance. Überragend dabei das Offensivtrio Leroy Sane, Gabriel Jesus und Raheem Sterling. Genau in dieser Besetzung könnten es die Citizens auch gegen Swansea angehen, da Sergio Agüero angeschlagen ist.

Leicester City - Manchester United (So., 17 Uhr live auf DAZN und im LIVETICKER)

Nachdem die Red Devils zwischenzeitlich eine Siegesserie von sechs Ligaspielen in Folge hinlegten, ist inzwischen wieder Tristesse eingekehrt. Die vergangenen drei Spiele endeten jeweils mit einem Remis. Der Rückstand auf Tabellenführer Chelsea ist bereits auf 14 Punkte angewachsen. Lichtblick war die starke Leistung von Bastian Schweinsteiger im Pokal gegen Wigan Athletic. Gegen Hull stand der Weltmeister dann nicht mal im Kader.

Noch größer sind die Sorgen derweil beim Titelverteidiger. Leicester steckt ernsthaft im Abstiegskampf, hat nur zwei Punkte Vorsprung auf die bedrohten Ränge. Die letzten drei EPL-Partien verlor die Ranieri-Elf allesamt. Bisher hilft da auch der neue Hoffnungsträger Onyinye Ndidi nicht, der für knapp 18 Millionen Euro Ablöse aus Genk kam. In den letzten sechs Ligapartien erzielte man nur ein einziges Tor, 2017 ist man in der englischen Beletage noch ohne eigenen Torerfolg. Die Bilanz gegen den Rekordmeister liest sich zu allem Überfluss verheerend. Von den letzten 17 Spielen gewannen die Foxes nur eines.

