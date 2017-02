Guardiola: Agüero könnte im Sommer gehen

Montag, 13.02.2017

"Ich hätte gerne, dass er bleibt, aber ich weiß nicht, was passieren wird", gab sich Guardiola offen. Die letzten Partien der Citizens verbrachte Agüero auf der Ersatzbank, Neuzugang Jesus spielte nicht nur, sondern traf auch.

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Die Daily Mail berichtet nun, dass PSG den Stürmer beobachtet und im Sommer zuschlagen könnte. Der 28-Jährige soll sich erst kürzlich spätabends mit Guardiola getroffen haben, um ein Gespräch zu suchen, so der Bericht. "Ich kenne seine Stärken, ich weiß, dass er es versucht", bleibt Guardiola verschlossen.

Er gibt nur zu: "Ohne ihn habe ich gegen Crystal Palace im FA Cup drei Kerle gesehen, die an vorderster Front mit hoher Intensität gespielt haben und dachte mir: 'Wow, mir gefällt, was die da tun.' Im letzten Spiel habe ich sie so weiter machen lassen."

Sergio Agüero im Steckbrief