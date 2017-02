Martin Keown kritisiert "Schönspieler" Özil

Dienstag, 14.02.2017

Keown, englischer Meister von 2004, fordert von ihm vor allem eine höhere Einsatzbereitschaft für sein Team:

"Özil ist ein Schönspieler. Arsenal braucht jedoch mehr von ihm, vor allem was seine defensive Bereitschaft angeht. Natürlich kann man sagen, dass er zunächst für die kreativen Momente verantwortlich ist. Aber man braucht sich nur Bergkamp, Henry oder Pires ansehen. Sie waren auch für die Kreativität verantwortlich, zeigten aber genauso viel Einsatzbereitschaft für das Team", so der 50-Jährige gegenüber Standard Sport.

"Ein moderner Spieler muss beides drauf haben und ich bin mir nicht sicher, ob Arsenal genug von Özil bekommt, wenn die Mannschaft gerade nicht in Ballbesitz ist", fuhr der ehemalige Nationalspieler fort.

Der FC Arsenal hinkt auch in dieser Saison den Erwartungen hinterher. In der Liga stehen die Gunners aktuell auf Rang vier der Tabelle. Der Rückstand von zehn Punkten auf den FC Chelsea ist in den verbleibenden 13 Saisonspielen kaum noch aufzuholen.

In der Champions League reist das Team von Arsene Wenger am Mittwoch zum Achtelfinal-Hinspiel beim FC Bayern (20.45 im LIVE-TICKER).

