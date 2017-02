ManUtd: Rooney zurück im Training

Dienstag, 21.02.2017

Wie United-Coach Jose Mourinho bekanntgab, wird der 31-Jährige für das Rückspiel am Mittwoch (18 Uhr im LIVETICKER) in Frankreich noch passen müssen. Auch für das Finale im EFL-Cup am Sonntag gegen Southampton ist er noch fraglich.

Der Rekordtorschütze der englischen Nationalmannschaft erzielte in dieser Saison für die Red Devils in 29 Spielen fünf Tore und bereitete weitere zehn vor.

Wayne Rooney im Steckbrief