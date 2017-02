Scholes: EL? "Nicht wichtig ... normalerweise"

Donnerstag, 16.02.2017

"Normalerweise nicht. Aber derzeit sieht es leider anders aus, weil wieder nicht garantiert ist, dass United am Ende unter den Top 4 in der Premier League steht", sagte Scholes dem kicker auf die Frage, ob die Europa League für Manchester United ein wichtiger Wettbewerb sei und erklärte, dass es nur darum ginge, dass der Sieger nächste Saison in der Champions League antreten dürfe: "Ein Verein wie Manchester United muss immer im wichtigsten Wettbewerb spielen, und das ist nun mal die Champions League."

Als schärfste Konkurrenten für United sieht er dabei "Vor allem die drei spanischen Klubs, also Athletic Club, Villarreal und selbst Celta Vigo. Dazu noch AS Rom." Für Schalke 04 und den "unaussprechbaren anderen Verein", womit Borussia Mönchengladbach gemeint ist, sieht er nur "Außenseiterchancen, weil es international an Erfahrung mangelt, genauso wie für Tottenham."

Scholes mag Toni Kroos

Für Bastian Schweinsteiger, der sein Nachfolger im Manchester-Mittelfeld hätte werden sollen, hat Scholes nur positive Worte übrig: "Bastian war fantastisch bei Bayern und in der Nationalelf. Sein einziges Problem waren Verletzungen, aber in den letzten Wochen hat er ganz normal trainiert. Er kann noch immer ein Spiel kontrollieren, wenn man ihn lässt, und ich hoffe, der Manager lässt ihn."

Sein Wunschspieler ist aber ein anderer: "Wen ich wirklich sehr mag, ist Toni Kroos. Als ich ans Ende meiner Karriere kam, habe ich ihn genau beobachtet und auch versucht, so zu spielen wie Kroos", schwärmte Scholes und erklärt: "Ich war vorher eher ein torgefährlicher Mittelfeldspieler, aber Toni ist der beste Spiellenker auf der Welt. Kroos wäre perfekt neben Pogba und Ander Herrera bei United."

