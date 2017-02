Ranierie bittet zum Krisen-Gespräch

Freitag, 10.02.2017

Nach 24 Spieltagen hat Leicester lediglich einen Punkt Vorsprung auf einen Abstiegsplatz und könnte mit einer Niederlage am Sonntag gegen Swansea (ab 17.00 Uhr im LIVETICKER) sogar auf den letzten Tabellenplatz abrutschen. Kein Wunder also, dass sich Trainer Ranieri intensiv mit den Leistungen seiner Spieler beschäftigte: "Ich habe Riyad gesagt, er soll wieder in die letzte Saison zurückkommen. Er versucht es. Er denkt positiv und ich bin glücklich, wenn er so denkt. Wenn ich ihn lächeln sehe, dann ist das okay."

Mahrez, Afrikas Fußballer des Jahres, war in 22 Ligaspielen an lediglich sechs Toren beteiligt und überzeugte nur in der Champions League mit vier Treffern in fünf Spielen. Ähnlich wie der Algerier kann auch Stürmerstar Vardy derzeit nicht die gewohnte Leistung der vergangenen Saison abrufen. Während er im Meisterjahr noch auf 24 Saisontore kam, konnte er bislang lediglich fünf Treffer auf seinem Konto verbuchen.

"Ich habe mit Riyad gesprochen, ich habe mit Jamie gesprochen. Wir kennen das Problem, aber das kann ich Ihnen nicht verraten", erklärte Ranieri auf der Pressekonferenz vor dem Krisenduell am Sonntag. "Natürlich ist es ein Geheimnis. Das Treffen war nur mit den beiden. Sie gehören zusammen, man muss sich nur anschauen, wie viele Tore sie im letzten Jahr gemeinsam erzielt haben."

