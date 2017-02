Boateng: "Klopp der beste Trainer der Welt"

Dienstag, 07.02.2017

Obwohl die damalige Leihe nur ein halbes Jahr Bestand hatte, scheint Klopp bei dem Enfant terrible einen bleibenden Eindruck hinterlassen zu haben: "Er weiß genau, was ein Spieler will und braucht. In Dortmund gab es Spieler, die in einem halben Jahr nur fünf Minuten gespielt haben und trotzdem glücklich waren. Ihr könnt die Spieler fragen: Alle würden für ihn sterben."

Nach der Leihe kehrte Boateng zu den Spurs zurück und wechselte später zum AC Milan, derzeit steht der Mittelfeldspieler beim spanischen Erstligisten UD Las Palmas unter Vertrag.

Kevin-Prince Boateng im Steckbrief