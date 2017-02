Klopp: "Spieler standen nicht zur Verfügung"

Montag, 06.02.2017

Gegenüber dem Liverpool-Echo sagte der 49-Jährige: "Wir hatten von der Klubseite die Möglichkeit, etwas zu machen, aber wir konnten die richtigen Spieler nicht finden." So waren die Spieler Julian Draxler, Julian Brandt und Christian Pulisic wohl auf der Wunschliste der Reds ganz oben, diese "Spieler standen aber nicht zur Verfügung".

Paris Saint German angelte sich Draxler, Leverkusen wollte Brandt nicht ziehen lassen und der Dortmunder Pulisic verlängerte seinen Vertrag erst kürzlich.

"Wir versuchten verschiedene Dinge, es lag nicht am Geld oder an was auch immer", sagte der Trainer der Reds.

Neuzugänge gab es in der laufenden Transferperiode beim FC Liverpool keine, hingegen mussten sie mit Mamadou Sakho (Palace), Tiago Ilori (Reading) und Lazar Markovic (Hull) drei Abgänge hinnehmen.

