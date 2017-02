Klopp zu Costa: "Könnten niemals Freunde sein"

Mittwoch, 01.02.2017

Dabei bezog sich Klopp auf eine Szene aus der 76. Minute, als Costa im Strafraum leicht von Joel Matip getroffen wurde und sich zu Boden fallen ließ. Zwar vergab der Ex-Atletico Star den daraus resultierenden Strafstoß, doch die Situation ärgerte Klopp sichtlich: "Wenn ich gegen Costa gespielt hätte, könnte ich niemals mit ihm befreundet sein. Er ist nicht der netteste Kerl auf dem Platz."

Dennoch weiß Klopp auch um die Qualitäten des Stürmers. "Wenn du ihn in deinem Team hast, macht es mehr Spaß. Er ist ein Krieger", machte er Costa als einen der Gründe für Chelseas Erfolg aus: "Was Antonio Conte mit Chelsea macht ist herausragend - aber Chelsea ohne Costa in dieser Saison? Wer weiß, wo sie stehen würden."

Diego Costa im Steckbrief