Gündogan: Comeback erst in kommender Saison

Dienstag, 21.02.2017

Erlebe die Premier League Live und auf Abruf auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der in der Vergangenheit immer wieder von Verletzungen geplagte Gündogan hatte im Dezember einen Kreuzbandriss erlitten. Trotz seiner ungewollten Auszeit bezeichnet der 26-Jährige sein Verhältnis zu Teammanager Pep Guardiola als "sehr gut".

Auch der Wechsel im vergangenen Sommer vom deutschen Vizemeister Borussia Dortmund in die Premier League war laut Gündogan die richtige Entscheidung: "Ich fühle mich in Manchester und in der englischen Liga sehr wohl."

Ilkay Gündogan im Steckbrief