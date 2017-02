Mkhitaryan verteidigt Pogba

Samstag, 04.02.2017

"Sicherlich ist es etwas schwierig für ihn, weil er noch 23 Jahre jung ist und vielleicht denkt er, er müsse mehr zeigen als er es bislang getan hat", so der ehemalige Dortmunder über den Franzosen gegenüber Sky Sports.

Komplett konnte der teuerste Fußballer der Welt, der im Sommer für 110 Millionen Euro von Juventus Turin in die Premier League gewechselt war, noch nicht überzeugen. "Vielleicht erwarten die Leute von ihm etwas ganz Besonderes, vielleicht ein Wunder, aber jeder sollte wissen, er ist auch nur ein Fußballer, ein Mensch", verteidigt Mkhitaryan Pogba weiter und ist sich sicher: " Er muss einfach so spielen, wie er es kann und dann wird er sich automatisch verbessern."

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Bislang konnte Pogba, der bei United einen Vertrag bis 2021 besitzt, in 22 Ligaspielen vier Treffer erzielen und drei Tore vorbereiten. In der abgelaufenen Saison war er in 35 Spielen in der Serie A für die Bianconeri achtmal erfolgreich und konnte sich 13-mal als Vorbereiter in Szene setzen.

Paul Pogba im Steckbrief