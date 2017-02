Arsenal und Chelsea spielen in China

Samstag, 04.02.2017

In Peking werden Arsenal und Chelsea in Vorbereitung auf die Saison 2017/18 das erste Mal außerhalb Großbritanniens ein Match untereinander austragen.

Das Spiel ist am 22. Juli im Nationalstadion in Chinas Hauptstadt angesetzt. Das wurde kurz vor dem EPL-Duell der beiden Teams am Samstag (13.30 Uhr live auf DAZN im LIVETICKER) bekanntgegeben.

"Aktuell sind wir nur darauf fokussiert, das wichtige Spiel gegen Arsenal in der Liga zu gewinnen, sind aber trotzdem glücklich, dass wir im Sommer nach China reisen und ein aufregendes Spiel spielen dürfen", sagte Antonio Conte, Chelseas Cheftrainer.

