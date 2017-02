Arsenal-Coach Wenger: "Mbappe ist wie Henry"

Freitag, 03.02.2017

Wenger weiter: "Mbappe ist wie Henry, vielleicht nicht exakt so, aber es ist wahr, dass er ähnliche Qualitäten hat. Das Talent und Potenzial sind ähnlich." Nun hinge es jedoch davon ab, "ob er dasselbe Verlangen, dieselbe Intelligenz und Motivation hat, wie Thierry sie hatte." Dies können jedoch erst die nächsten zwei oder drei Jahre zeigen, so der Coach, die ersten Zeichen seien indes sehr "sehr vielversprechend".

Der Vergleich mit der Arsenal-Legende kommt nicht von ungefähr. Auch der Weltmeister von 1998 machte seine ersten Profischritte im Fürstentum, damals unter Arsene Wenger. Mbappe könnte nun in seine Fußstapfen treten. Der französische U19-Nationalspieler ist seit Dezember 2015 der jüngste Debütant in der Geschichte des AS Monaco. Mit seinem ersten Treffer im Februar 2016 avancierte er außerdem zum jüngsten Torschützen. In dieser Saison bestritt der 18-Jährige bereits 19 Pflichtspiele, wobei ihm 13 Torbeteiligungen gelangen.

Der Vertrag des Mittelstürmers, der auch auf den Flügelpositionen einsetzbar ist, läuft noch bis 2019.

Kylian Mbappe im Steckbrief