Hazard: "United der größte Konkurrent"

Mittwoch, 01.02.2017

Vor der Partie am Mittwoch gegen Hull City (21.00 Uhr) stehen die Red Devils noch 14 Punkte hinter dem Tabellenführer. Hazard kümmert dieser Rückstand wenig: "United hatte eine schlechte erste Saisonhälfte, aber ich glaube, in den letzten Spielen hat es gut gespielt. United hat starke Spieler, das Team ist gut und der Trainer ist gut. Ich denke, dass es am Ende Platz zwei oder Platz drei wird."

"Tottenham ist auch sehr stark. Wir haben dort verloren, aber ich denke der größte Konkurrent ist Manchester United. Das ist meine Meinung, vielleicht ist sie falsch", sagte Hazard bei Sky Sports.

Eden Hazard im Steckbrief