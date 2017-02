Shakespeare: Leicester hatte Wut im Bauch

Dienstag, 28.02.2017

"Die Spieler mussten in den letzten Tagen viel Kritik einstecken", sagte Shakespeare Sky Sports. "Ich konnte in ihren Augen sehen, dass sie Wut im Bauch hatten, als sie vor dem Spiel ankamen. Auch bei Aufwärmen waren sie voll dabei. Sie haben eine gewisse Intensität an den Tag gelegt."

Nach den dürftigen Saisonleistungen des Premier-League-Titelverteidigers war Meistertrainer Claudio Ranieri vergangene Woche entlassen worden.

