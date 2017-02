Cesc: Bleibe zu 100 Prozent bei Chelsea

Samstag, 25.02.2017

"100 Prozent. Ich denke an nichts Anderes als daran, mich hier durchsetzen zu wollen. Die Situation hat sich massiv geändert", erklärte Fabregas im Gespräch mit Sky Sports. Und weiter: "Es war von Anfang an eine große Aufgabe. Gerüchte wird es immer geben, das kann niemand stoppen. Aber ich kümmere mich nicht darum, was die Leute sagen. Ich habe keine Sekunde lang darüber nachgedacht, den Verein zu verlassen."

Erlebe die Premier League Live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat

Der Spanier verriet zudem: "Manchmal scheint es so einfach zu sein. Du sitzt zwei Spiele draußen und bist plötzlich traurig und unglücklich. Ich aber nicht, bei mir ist es genau das Gegenteil. Ich versuche, mich durchzusetzen."

Cesc Fabregas im Steckbrief