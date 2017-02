Medien: Chelsea jagt Bernardo Silva

Montag, 20.02.2017

Wie das Blatt berichtet, plant der FC Chelsea eine Verpflichtung des flexibel einsetzbaren Mittelfeldspielers im Sommer. Jedoch verlangt Monaco angeblich 80 Millionen Euro für den Nationalspieler. Der 22-Jährige hat sich im Fürstentum zum Leistungsträger entwickelt und ist nun in den Fokus der europäischen Spitzenklubs gerückt.

Neben dem englischen Tabellenführer zeigen auch Manchester United, Real Madrid und der FC Barcelona Interesse am 22-Jährigen. Für Monaco erzielte er in dieser Saison in 25 Ligaspielen sechs Treffer und bereitete sieben weitere vor. Sein Vertrag läuft noch bis Juni 2020.

Bernardo Silva im Steckbrief