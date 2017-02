Ander Herrera: "Minimalziel ist Platz vier"

Donnerstag, 09.02.2017

"Die Europa League kann dir auch die Tür zur Champions League öffnen, das stimmt. Aber wir wollen es durch unsere Platzierung in der Liga dorthin schaffen. Wir sind in guter Verfassung und wollen so schnell wie möglich unter die Top vier", so Herrera auf einem PR-Event der Red Devils.

In der Europa League trifft United in der Runde der letzten 32 auf Saint-Etienne und hat mit dem FA-Cup und League Cup noch zwei weitere Chancen auf einen Titelgewinn in dieser Saison. "Natürlich wollen wir am Ende der Saison unter den Top vier sein, aber wir können auch noch drei Titel holen. Unser Minimalziel ist es, in der Liga Vierter zu werden und dann um die restlichen Titel zu kämpfen."

Die Mannschaft von Trainer Jose Mourinho empfängt am Samstag den FC Watford im Old Trafford und könnte bei einem möglichen Patzer des FC Arsenal auf den vierten Tabellenplatz springen.

Ander Herrera im Steckbrief