League-Cup-Finale: United vs. Saits auf DAZN!

Montag, 20.02.2017

Lange Zeit stotterte der United-Motor unter Jose Mourinho in dieser Saison. In der Liga hingen die Red Devils weit hinterher, die Topspiele gingen verloren. Inzwischen flutscht's bei United allerdings. Alleine in der Liga setzte es die letzte Pleite im Oktober 2016.

Auch United-Coach Jose Mourinho scheint inzwischen in Manchester angekommen zu sein. Er könnte im League Cup seinen ersten Titel mit dem neuen Team sammeln. Die Vorzeichen stehen gut: Im League Cup hat er bereits mächtig Erfahrung gesammelt. Mit Chelsea zog er dreimal ins Finale ein und schnappte sich dabei stets die Trophäe. Mit einem weiteren Titel in diesem Wettbewerb könnte er mit den Führenden Brian Clough und Alex Ferguson gleichziehen. Für United wäre es nach 1991/92, 2005/06, 2008/09 und 2009/10 der fünfte Titel in diesem Wettbewerb.

United gilt zwar als Favorit, doch mit dem FC Southampton ist nicht zu spaßen. Sensationell kegelte das Team von Trainer Claude Puel auf dem Weg ins Finale Arsenal und Liverpool raus. Nach 1979 ist es jedoch erst der zweite Auftritt der Saints in diesem Wettbewerb.

