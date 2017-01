Bolasies kurioses Gehalt: "Ein Burger pro Tor"

Mittwoch, 18.01.2017

Zu Beginn seiner fußballerischen Laufbahn erhielt der Linksaußen keine monetäre Entlohnung, sondern kassierte stattdessen einen kulinarischen Tor-Bonus. Wie Dee Dhand, Präsidentin seines früheren Klubs Hillingdon Borough, verriet, bekam der heute 27-Jährige damals für jedes geschossene Tor einen Burger.

"Ich wollte ihm 20 Pfund pro Woche bezahlen, aber die anderen waren dagegen", erzählte sie im Mirror Sport und fügte an: "Am Ende habe ich ihm einen Burger für jedes Tor gegeben. Einmal hat er acht Tore geschossen, also hat er sie mit seinen Mannschaftskameraden geteilt."

Bolasie selbst bestätigt die kuriose Bezahlung auf der Everton-Website: "Es ist wahr, sie haben mich mit Burgern bezahlt. Es gibt eine Menge solcher Storys von damals."

Yannick Bolasie im Steckbrief