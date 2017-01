Rooney neuer Rekordtorjäger von ManUnited

Samstag, 07.01.2017

Der 30 Jahre alte Angreifer spielt seit 2004 für United, er kam damals für umgerechnet 37 Millionen Euro Ablöse vom FC Everton. Um den Rekord einzustellen brauchte er fünf Jahre, beziehungsweise 235 Pflichtspiele weniger als Charlton.

Sein 249. Tor für Manchester gelang ihm in seinem 523. Pflichtspieleinsatz. Rooneys erfolgreichste Spielzeiten waren 2009/10 und 2011/12, in denen er jeweils 34 Treffer in allen Wettbewerben erzielte. Obwohl er an diese Treffsicherheit nicht anknüpfen konnte, erzielte er in keiner Saison weniger als 14 Tore, dieser Wert stammt aus der Saison 2014/15, als United nicht für den Europapokal qualifiziert war.

Charlton musste schon einmal dran glauben

Der Rechtsfuß hat nun das Kunststück geschafft Rekordtorjäger bei United und in der englischen Nationalelf zu sein. Bei den Three Lions überholte er Charlton im Jahr 2015 und steht dort aktuell bei 53 Treffern in 115 Partien.

Rooneys nächster Schritt ist nun, alleiniger Rekordtorschütze zu werden. Dazu benötigt er noch einen Treffer. Seine erste Gelegenheit dazu bietet sich am 10. Januar, wenn United gegen im Halbfinale des EFL-Cup auf Hull City trifft.

