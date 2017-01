Zaza verlässt West Ham nach 6 Monaten

Donnerstag, 05.01.2017

"Wir wollten, dass Simone Zaza beim Klub bleibt, aber sein Kapitel bei West Ham ist beendet", hieß es in einer offiziellen Mitteilung der Hammers. Wohin es den Stürmer zieht, ist noch unklar. Medienberichten zufolge hat Zaza auf eine vorzeitige Trennung gedrängt, da er in seine Heimat zurückkehren will.

Der 25-Jährige kam für die Hammers wettbewerbsübergreifend auf elf Einsätze, allerdings konnte er in diesen kaum überzeugen.

Simone Zaza im Steckbrief