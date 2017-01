Serdar Tasci auf die Insel?

Samstag, 28.01.2017

Der 29-jährige Innenverteidiger Serdar Tasci war in der letzten Rückrunde an den FC Bayern ausgeliehen. Nun könnte er von seinem Stammverein Spartak Moskau erneut per Leihe abgegeben werden.

Einem Bericht der Daily Mail zufolge will der FC Southampton mit Tasci seine Abwehrprobleme lösen, die durch den Abgang von Jose Fonte und die Verletzung von Virgil van Dijk entstanden sind.

Außerdem könnte auch Diego Contento auf der Insel unterkommen. Der gebürtige Münchner spielt seit 2014 für Girondins Bordeaux und soll nun beim abstiegsbedrohten AFC Sunderland auf dem Zettel stehen. Der Klub will den 26-Jährigen demnach für ein halbes Jahr ausleihen, um die linke Abwehrseite zu stärken.

Serdar Tasci im Steckbrief