Paul Scholes: ManUtd kann noch Meister werden

Sonntag, 08.01.2017

"Ich glaube, United hat eine große Zukunft vor sich. Chelsea ist nicht so überzeugend, Liverpool hat ebenfalls Probleme", erklärte der ehemalige Mittelfeldstar bei BT Sports. Er ergänzte: "Wenn sie das Spiel nächste Woche gewinnen, sind sie zurück im Titelrennen."

Für seinen früheren Mitspieler Wayne Rooney, der am Samstag mit seinem Treffer beim 4:0-Sieg über den FC Reading den Uralt-Tor-Rekord von Sir Bobby Charlton einstellte, hatte Scholes noch ein Extra-Lob parat: "Das ist eine tolle Leistung. Er hat so viele Titel gewonnen, aber am meisten imponiert mir, dass er schon so lange hier ist und trotzdem weiter hungrig bleibt."

"Lasst uns hoffen, dass er den Torrekord schon gegen Liverpool bricht", konnte sich der mittlerweile 42-Jährige einen kleinen Seitenhieb gegen die Reds abschließend nicht verkneifen.

