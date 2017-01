Roberto Carlos: Jesus wird sehr wichtig für City

Donnerstag, 26.01.2017

"Gabriel Jesus wird extrem wichtig für City sein in der Zukunft, aber er braucht Zeit um sich anzupassen", sagt der 43-Jährige zu Sky Sport. "Ich bitte darum, dass man nicht zu früh zu hohe Erwartungen an ihn stellt. Er hat ja schon in den 15 Minuten, die er gegen Tottenham spielen durfte, gezeigt, was er kann."

"Er hat die Leute auf sich aufmerksam gemacht", führte Carlos fort. "Aber es kann sehr schwierig sein für einen jungen Mann in ein neues Land zu kommen. Er muss sich anpassen."

